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زيلينسكي يدعو الروس للاستسلام في أوكرانيا

عناصر من الجيش الروسي في خيرسون
25 سبتمبر 2022 00:42

توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء السبت، مباشرة إلى الروس طالبا منهم عدم المشاركة في القتال.
وقال زيلينسكي بالروسية، مخاطبا الجنود الروس «ستعاملون في شكل حضاري... لن يعلم أحد ظروف استسلامكم».
يأتي هذا الخطاب بعد بضع ساعات من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، الأمر الساري حاليا.
وقال زيلينسكي «رفض خطاب التجنيد أفضل من الموت في أرض أجنبية»، مضيفا «الهروب من التعبئة أفضل من الإصابة بالشلل ثم الإدانة في محكمة».
وتابع مخاطبا الجنود الروس «من الأفضل الاستسلام للجيش الأوكراني على أن تُقتلوا بضربات سلاحنا، ضربات منصفة من أوكرانيا التي تدافع عن نفسها».
واستبدلت روسيا مسؤول الإمدادات اللوجستية في جيشها السبت بعد أن استعاد الجيش الأوكراني عدة مناطق كانت تسيطر عليها روسيا.

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المصدر: آ ف ب
فولوديمير زيلينسكي
روسيا
استسلام
الجيش الروسي
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