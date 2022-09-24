زيلينسكي يدعو الروس للاستسلام في أوكرانيا

توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء السبت، مباشرة إلى الروس طالبا منهم عدم المشاركة في القتال.

وقال زيلينسكي بالروسية، مخاطبا الجنود الروس «ستعاملون في شكل حضاري... لن يعلم أحد ظروف استسلامكم».

يأتي هذا الخطاب بعد بضع ساعات من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، الأمر الساري حاليا.

وقال زيلينسكي «رفض خطاب التجنيد أفضل من الموت في أرض أجنبية»، مضيفا «الهروب من التعبئة أفضل من الإصابة بالشلل ثم الإدانة في محكمة».

وتابع مخاطبا الجنود الروس «من الأفضل الاستسلام للجيش الأوكراني على أن تُقتلوا بضربات سلاحنا، ضربات منصفة من أوكرانيا التي تدافع عن نفسها».

واستبدلت روسيا مسؤول الإمدادات اللوجستية في جيشها السبت بعد أن استعاد الجيش الأوكراني عدة مناطق كانت تسيطر عليها روسيا. أخبار ذات صلة أكثر من51 بالمائة في زابوريجيا يصوتون للانضمام لروسيا أوكرانيا تحصل على منظومة «ناسامس» الأميركية المتطورة

المصدر: آ ف ب