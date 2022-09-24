العاصفة «فيونا» تجتاح ساحل كندا الشرقي

أوتاوا (وكالات)

اجتاحت العاصفة القوية «فيونا» شرق كندا أمس، مصحوبة برياح بلغت حد الإعصار وهبت على الأشجار وخطوط الكهرباء تاركة مئات الآلاف من المنازل والشركات من دون كهرباء.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، إن مركز العاصفة «فيونا» موجود في خليج سانت لورانس بعد مروره بنوفا سكوشا.

وترددت تقارير عن سقوط أشجار وأعمدة الكهرباء في نوفا سكوشا وجزيرة الأمير إدوارد.

ووصلت فيونا، التي دمرت أجزاء من جزر منطقة الكاريبي منذ ما يقرب من أسبوع، إلى اليابسة بين كانسو وجيسبورو في نوفا سكوشا، حيث قال مركز الأعاصير الكندي إنه سجل ما كان يمكن أن يكون العاصفة ذات الضغط الجوي الأقل في تاريخ البلاد التي تجتاح البر.

وقالت شركات المرافق إن ما يقرب من 79 % من العملاء، أو 414 ألفا من دون كهرباء في نوفا سكوشا، وإن 95 % أو 82 ألفا انقطعت عنهم الكهرباء في جزيرة الأمير إدوارد.

وشهدت المنطقة أيضا عدم انتظام خدمة الهاتف المحمول، وأفادت الشرطة في جميع أنحاء المنطقة بإغلاق عدة طرق.

وقال المركز إنه «اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، كانت العاصفة فوق خليج سانت لورانس على بعد نحو 340 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من هاليفاكس، حاملة رياحا بلغت سرعتها القصوى 140 كيلومترا في الساعة وتتجه شمالا بسرعة تصل لنحو 37 كيلومترا في الساعة».

وتوقع خبراء هبوب رياح شديدة وعواصف وهطول أمطار غزيرة جراء «فيونا» والتي كان من المتوقع أن تضعف تدريجيا خلال اليومين المقبلين.

وضربت العاصفة، التي تم تصنيفها سابقا باعتبارها «إعصاراً»، جزر الكاريبي في الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن جميع سكان بورتوريكو البالغ عددهم 3.3 مليون نسمة تقريبا في وسط موجة حر شديدة.