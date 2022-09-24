ليندركينج: «الحوثي» قتل المدنيين في تعز بدلاً من رفع الحصار الجائر

واشنطن (الاتحاد)

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية فاقمت عمليات قتل المدنيين في مدينة تعز بدلاً من رفع الحصار الجائر.

وقال المسؤول الأميركي، طبقاً لما أورده حساب وزارة الخارجية الأميركية على «تويتر»: «لقد رأينا الحوثيين يخلقون مشاكل لتنفيذ الهدنة».

وأضاف ليندركينج: «بدلاً من فتح الطرقات، أشعل الحوثيون الصراع وقتلوا المدنيين في تعز»، مشيراً إلى أن «الأمم المتحدة أدانت الهجمات».

وأوشكت الهدنة، في فترة التمديد الثالثة، على الانتهاء، بينما لا يزال الحصار الإرهابي الحوثي مطبِقاً على مدينة تعز التي يقطنها زهاء 4 ملايين شخص، وسط تجاهل دولي للآثار الكارثية لهذا الحصار الذي نص اتفاق الهدنة على رفعه مع دخولها حيز التنفيذ في بداية أبريل الماضي.