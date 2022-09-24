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مسلحون يقتلون 15 شخصاً بمسجد في نيجيريا

مسلحون يقتلون 15 شخصاً بمسجد في نيجيريا
25 سبتمبر 2022 01:16

مايدوجوري (رويترز) 

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 قال سكان أمس، إن عصابة مسلحة قتلت 15 شخصاً على الأقل في مسجد بولاية زمفرة في شمال غرب نيجيريا.
وقال ثلاثة سكان، إن الهجوم وقع في منطقة «بوكويوم» في أثناء أداء الصلاة في المسجد المركزي ببلدة «روان جيما».
وقال أحد السكان ويدعى أميمو مصطفى: «وصل أفراد العصابة المسلحة على دراجات نارية شاهرين أسلحتهم وتوجهوا إلى المسجد مباشرة وبدأوا في إطلاق النار علينا عشوائياً».
وقال أحد السكان طالباً ألا يُنشر اسمه، إن الهجوم وقع تقريباً في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مضيفاً أن هناك العديد من المصابين.
وإلى الآن لم يرد المتحدث باسم الشرطة في «زمفرة» على اتصالات هاتفية ورسائل نصية للحصول على تعليق على روايات السكان.
وفي أغسطس، قال سكان في روان جيما إنهم أعطوا أفراد عصابة مسلحة 9 ملايين نيرة «21 ألف دولار» وكمية من البنزين والسجائر بعد أن وعدوهم بأن يتركوهم وشأنهم.
وعاثت عصابات مدججة بالسلاح فساداً في شمال غرب نيجيريا في العامين الماضيين، فخطفت الآلاف وقتلت المئات، وجعلت من الخطر السير على الطرق أو الزراعة في بعض المناطق.

مسلحون
نيجيريا
مسجد
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