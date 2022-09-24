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لبنان.. القبض على مشتبه به في حادثة المركب المنكوب

لبنان.. القبض على مشتبه به في حادثة المركب المنكوب
25 سبتمبر 2022 01:16

دمشق، بيروت (الاتحاد)

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أعلن الجيش اللبناني، أمس، أن مديرية المخابرات قد أوقفت مشتبهاً به في تورطّه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر.
وأوضح بيان أنه «بتاريخ 21 سبتمبر الحالي قد أوقفت مديرية المخابرات شخصاً للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر».
وبحسب البيان «فقد ثبت نتيجة التحقيق تورط ذلك الشخص بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وذلك انطلاقاً من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالاً حتى المنية جنوباً».
واعترف المشتبه به «بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر بتاريخ 21/ 9/ 2022، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية بتاريخ 22/ 9/ 2022».
إلى ذلك، أعلن مسؤول صحي سوري أمس، أن حصيلة عملية البحث عن ضحايا المركب الغارق قبالة ساحل محافظة طرطوس بلغت في اليوم الثالث من العملية 94 شخصاً. 
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر طبي القول، إن حصيلة عدد الضحايا بلغت حتى الآن 94 شخصاً، مضيفاً أن «إجراءات تسليم الجثث لذويهم تتم وفق الأصول وبعد أن يتم التعرف عليها». 
وفيما يتعلق بالناجين من حادثة غرق المركب، ذكر عمار أن عددهم بلغ 14 شخصاً اثنان منهم في العناية المشددة فيما خرج 6 أشخاص من المشفى بعد تقديم جميع الخدمات الطبية لهم وهم بصحة جيدة ومستقرة، كما تم نقل 5 مرضى من العناية المشددة إلى الأقسام الطبية المتخصصة لاستقرار حالتهم وإنقاذ مريضة كانت على جهاز التنفس الصناعي. 
على الصعيد نفسه، نقلت الوكالة عن المدير العام للموانئ البحرية السورية العميد سامر قبرصلي القول، إنه تم أمس، انتشال عدد من الجثث من شاطئ منطقة «بصيرة والرمال الذهبية» شمال طرطوس، مشيراً إلى أن عمليات البحث عن آخرين مستمرة.

الجيش اللبناني
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