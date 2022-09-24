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السيسي والبرهان يبحثان عدة ملفات أبرزها سد النهضة

السيسي والبرهان يبحثان عدة ملفات أبرزها سد النهضة
25 سبتمبر 2022 01:16

أسماء الحسيني (القاهرة)

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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان الذي يزور القاهرة، لبحث عدة ملفات تهم البلدين.
وأفاد بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن السيسي والبرهان استعرضا مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين.
وذكر أن اللقاء شهد استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والعسكرية، والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.
وصرح بأن الرئيس رحب بزيارة الفريق أول البرهان إلى مصر، مشيدا بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، ومعربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين، لاسيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.
كما أكد السيسي حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، وذلك انطلاقا من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، والارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن التقدير العميق الذي تكنه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين، والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان.

سد النهضة
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح البرهان
مصر
السودان
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