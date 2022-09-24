مقتل 6 مهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل تركيا

أنقرة (وكالات)

لقي 6 مهاجرين بينهم 4 أطفال مصرعهم جراء غرق قارب كان يقلهم قبالة سواحل قضاء أيواجيق في ولاية «جناق قلعة» شمال غربي تركيا. وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أمس، أن قيادة خفر السواحل التركية تلقت بلاغا عن غرق قارب مطاطي يقل مهاجرين غير شرعيين (لم تحدد جنسياتهم) قبالة سواحل «أيواجيق». وأوضحت أن فرق خفر السواحل توجهت إلى موقع غرق القارب عبر ثلاثة زوارق ومروحية وانتشلت جثث 6 مهاجرين بينهم 4 أطفال وأنقذت 15 آخرين.

وقال بيان خفر السواحل التركي، إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في الموقع تحسباً لوجود مهاجر أو أكثر في عداد المفقودين.

في سياق متصل، ضبطت فرق خفر السواحل التركية 231 مهاجرا غير شرعي على متن مركب صيد قبالة شواطئ ولاية إزمير غربي البلاد.

وأفادت الوكالة بأن المركب كان يحاول الخروج إلى المياه الدولية بهدف الذهاب إلى إيطاليا بعد اعتراضه من قبل الجانب اليوناني وإرغامه على التوجه نحو المياه التركية.

وأوضحت أن فرق خفر السواحل التركية أوقفت المركب ونقلت 231 مهاجرا كانوا على متنه إلى اليابسة وتم تسليمهم إلى عناصر الدرك كما جرى توقيف شخصين بتهمة تهريب المهاجرين.