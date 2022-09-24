الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الرئيس الجزائري: لن نسمح بتقسيم مالي

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
25 سبتمبر 2022 00:19

شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، على عدم السماح بتقسيم دولة مالي.
وقال تبون، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة مع محافظي الولايات "لن نسمح بفصل شمال مالي عن جنوبه تحت أي ظرف".
وأكد الرئيس الجزائري أن "فلسطين هي قضية جوهرية" بالنسبة لبلاده.
وفي الشأن الداخلي، أوضح تبون أن "عهد المال الفاسد والرشوة وشراء الأصوات انتهى في الجزائر".
وأكد "تجسيد المحكمة الدستورية خطوة عملاقة جعلت بلادنا ترقى إلى مصاف الدولة الحقة".
في الشأن الاقتصادي، قال "اقتصادنا بدأ يسترجع صحته. وفي 2023، سنواصل رفع الغبن عن المواطن. سيتم رفع الرواتب المتوسطة والضعيفة وكذا رفع منحة البطالة".
وتابع الرئيس تبون "أسسنا لمنحة البطالة كشبه مرتب ريثما يجد الشباب البطال منصب عمل قار. والقرار لاقى استحسانا من قبل الشباب".

أخبار ذات صلة
«دول الساحل» تبحث استراتيجية ضد الإرهاب
مالي تسمح للجيش الألماني برحلات استطلاع
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عبد المجيد تبون
مالي
القضية الفلسطينية
آخر الأخبار
رئيس الدولة في حديث مع المستشار الألماني أولاف شولتس (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)
الإمارات
رئيس الدولة والمستشار الألماني: الحلول الدبلوماسية السبيل لمعالجة مختلف الأزمات
26 سبتمبر 2022
ثاني الزيودي ومحمد الشرفاء وفرانزيسكا برانتنر يتوسطون المشاركين في الطاولة المستديرة في صورة جماعية (الصور من المصدر)
الإمارات
الإمارات وألمانيا تتعاونان في الطاقة والاستدامة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
الإمارات
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
الإمارات
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
26 سبتمبر 2022
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
الإمارات
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
26 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©