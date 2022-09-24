الرئيس الجزائري: لن نسمح بتقسيم مالي

شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، على عدم السماح بتقسيم دولة مالي. وقال تبون، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة مع محافظي الولايات "لن نسمح بفصل شمال مالي عن جنوبه تحت أي ظرف". وأكد الرئيس الجزائري أن "فلسطين هي قضية جوهرية" بالنسبة لبلاده. وفي الشأن الداخلي، أوضح تبون أن "عهد المال الفاسد والرشوة وشراء الأصوات انتهى في الجزائر". وأكد "تجسيد المحكمة الدستورية خطوة عملاقة جعلت بلادنا ترقى إلى مصاف الدولة الحقة". في الشأن الاقتصادي، قال "اقتصادنا بدأ يسترجع صحته. وفي 2023، سنواصل رفع الغبن عن المواطن. سيتم رفع الرواتب المتوسطة والضعيفة وكذا رفع منحة البطالة". وتابع الرئيس تبون "أسسنا لمنحة البطالة كشبه مرتب ريثما يجد الشباب البطال منصب عمل قار. والقرار لاقى استحسانا من قبل الشباب".