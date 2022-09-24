سويسرا تتلف ملايين الجرعات من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السويسرية، اليوم السبت، أنها ستتلف 10,3 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لمرض كوفيد بعد انتهاء صلاحيتها هذا الأسبوع. وانتهت صلاحية الجرعات الأربعاء الماضي، وفق وكالة "كيستون-إيه تي إس" السويسرية للأنباء. ونقلت الوكالة عن الوزارة أن 2,5 مليون جرعة مخزنة في قاعدة لوجستية للجيش السويسري و7,8 مليون في مستودع تخزين خارجي في بلجيكا. وأكدت الوزارة تقريرا لموقع الأخبار السويسري "بيوباشتر" قدر قيمة الجرعات التي ستتلف بنحو 280 مليون فرنك سويسري (285 مليون دولار أميركي). وأشارت وزارة الصحة إلى استراتيجية الشراء المبكرة في السباق لتطوير لقاحات لمواجهة جائحة كوفيد. وقد طلبت سويسرا جرعات كثيرة من مختلف الشركات المصنعة، خاصة من لقاحي "بيونتك-فايزر" و"موديرنا". وقدر موقع "سويس انفو" الإخباري في يونيو أن لدى سويسرا فائضا بنحو 38 مليون جرعة من لقاحات كوفيد المختلفة تنتهي صلاحيتها قبل نهاية العام. وقالت الوزارة إن نحو 3,5 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" الجديد والمعدّل ستكون متاحة عندما تبدأ سويسرا حملة الجرعات المعززة التالية الشهر المقبل. ولقحت سويسرا، التي سجلت 13556 وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الوباء، نحو 70 في المئة من سكانها البالغ عددهم 8,7 مليون نسمة.