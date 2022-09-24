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لافروف يوجه اتهامات إلى الدول الغربية

لافروف يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
24 سبتمبر 2022 23:09

ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، من منبر الأمم المتحدة بـ"عداء لروسيا غير مسبوق" و"سخيف" في الغرب.
وقال متحدثا، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "العداء الرسمي لروسيا في الغرب غير مسبوق واتخذ مدى سخيفا".
وأضاف "إنهم لا يترددون في الإفصاح عن نيتهم بعدم الاكتفاء بإلحاق هزيمة عسكرية ببلادنا بل بتدمير روسيا".
وأوضح "بإعلانها الانتصار في الحرب الباردة، نصبت واشنطن نفسها (...) على الأرض، بدون أن تترتب عليها أي واجبات غير أنها تمتلك الحق المقدس في التحرك بدون أي عقاب في أي مكان وأي زمان"، معتبرا أن الولايات المتحدة تسعى إلى "تحويل مجمل العالم إلى فناء خلفي لها".
ودافع عن "الاستفتاءات" حول الانضمام إلى روسيا التي تجري في مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية، مشيرا إلى سكان يستعيدون "الأرض التي عاش عليها أجدادهم مدى مئات السنين".
وأضاف "الآن، يصاب الغرب بنوبة غضب".

 

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المصدر: آ ف ب
لافروف
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