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وكالات: برلمان روسيا يبحث ضم مناطق أوكرانية قريباً

عامل يطوف بصندوق اقتراع على السكان ليدلوا بأصواتهم في الاستفتاء
24 سبتمبر 2022 22:48

أفادت وكالات أنباء روسية، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر لم تسمها، بأن البرلمان ربما يجري مداولات في 29 سبتمبر الجاري حول مشروعات قوانين لدمج الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من أوكرانيا.
وبدأت استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا في أربع مناطق داخل أوكرانيا أمس الجمعة.
ونقلت وكالة "تاس"، عن مصدر في مجلس النواب (الدوما)، لم تذكره بالاسم، قوله إن غرفة البرلمان الأدنى ربما تناقش مشروع قانون حول دمج الأجزاء التي نظم فيها استفتاء في وقت قريب ربما يكون يوم الخميس، أي بعد يومين من انتهاء تلك الاستفتاءات في المناطق الأربع.
بدورها، أفادت وكالة "إنترفاكس" نقلا عن مصدر قوله إن مجلس الاتحاد (غرفة البرلمان العليا) قد ينظر في مشروع القانون في نفس اليوم.
بينما نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن مصدر لم تذكره بالاسم، قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين يستعد على الأرجح لإلقاء خطاب رسمي أمام جلسة استثنائية مشتركة لكلا المجلسين يوم الجمعة.
وبدأت استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا في أربع مناطق داخل أوكرانيا أمس الجمعة.
يتواصل، اليوم السبت، التصويت في دونيتسك ولوغانسك شرقا، وخيرسون وزابوريجيا جنوبا.
على مدار أربعة أيام، تتنقل السلطات من منزل إلى آخر لجمع الأصوات. كما ستفتح مراكز الاقتراع الثلاثاء ليتمكن السكان، الذين لم يسلموا بطاقات اقتراعهم خلال الأيام الثلاثة، من الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير.

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