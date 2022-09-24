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الصين توجه نداء لروسيا وأوكرانيا بشأن الأزمة الحالية

وزير خارجية الصين يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
24 سبتمبر 2022 22:28

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، أوكرانيا وروسيا إلى عدم ترك النزاع بينهما "يتفاقم".
وقال، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى منع تفاقم الأزمة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للبلدان النامية".
وأكد أن "الأولوية هي لتسهيل مفاوضات سلام"، داعيا إلى "حل سلمي للأزمة الأوكرانية" عبر مباحثات "صريحة وبراغماتية".
والتقى الوزير الصيني في نيويورك نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، مؤكداً له أن بكين تدعو إلى احترام "وحدة أراضي جميع الدول".
وأضاف وانغ يي، السبت، أن "الحل الأساسي يكمن في تبديد القلق المشروع المتصل بأمن جميع الأطراف، وفي بناء هندسة أمنية متوازنة وفعالة ودائمة".
وإثر لقاء الأسبوع الفائت جمعه بنظيره الصيني شي جينبينغ، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"الموقف المتوازن" لنظيره في شأن أوكرانيا، مؤكداً في الوقت نفسه أنه "يتفهم قلقه" في هذا الصدد.

 

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