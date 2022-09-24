الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

94 قتيلاً.. حصيلة غرق مركب مهاجرين قبالة سوريا

عمال الهلال الأحمر السوري ينتشلون مزيدا من الضحايا
24 سبتمبر 2022 21:53

قال التلفزيون الرسمي السوري، اليوم السبت، إن عدد قتلى قارب المهاجرين الذي انقلب قبالة مدينة طرطوس بشمال البلاد بعد إبحاره من لبنان ارتفع إلى 94 بعد انتشال مزيد من الجثث على ساحل البحر المتوسط.
وهذا أسوأ حادث من نوعه تشهده محاولات الوصول إلى أوروبا انطلاقا من لبنان حتى الآن.
ومنذ الإعلان عصر الخميس عن غرق المركب قبالة شواطئ مدينة طرطوس، ترتفع حصيلة الضحايا تباعاً، فيما تم إنقاذ عشرين شخصاً فقط. ولم تتضح بعد ملابسات غرق المركب الذي كانت وجهته إيطاليا.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 89 شخصاً في الحادث المأساوي، بينما تم إخراج ستة ناجين من المستشفى ولا يزال 14 شخصاً يتلقون العلاج بينهم اثنان في العناية المشددة.
ولا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة. وقد عُثر على غالبية الضحايا قبالة جزيرة "أرواد" وشواطئ طرطوس.
وأعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، أنه أوقف الأربعاء شخصاً للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين عبر البحر، وقد "اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا".
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في بيان "هذه مأساة مؤلمة أخرى"، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الكاملة لـ"تحسين ظروف النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة".

أخبار ذات صلة
97 قتيلاً في مأساة «زورق لبنان» قبالة سواحل سوريا
مصارف لبنان تعود للعمل غداً
المصدر: وكالات
غرق قارب
سوريا
لبنان
مهاجرون
طرطوس
آخر الأخبار
رئيس الدولة في حديث مع المستشار الألماني أولاف شولتس (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)
الإمارات
رئيس الدولة والمستشار الألماني: الحلول الدبلوماسية السبيل لمعالجة مختلف الأزمات
26 سبتمبر 2022
ثاني الزيودي ومحمد الشرفاء وفرانزيسكا برانتنر يتوسطون المشاركين في الطاولة المستديرة في صورة جماعية (الصور من المصدر)
الإمارات
الإمارات وألمانيا تتعاونان في الطاقة والاستدامة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
الإمارات
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
الإمارات
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
26 سبتمبر 2022
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
الإمارات
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
26 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©