94 قتيلاً.. حصيلة غرق مركب مهاجرين قبالة سوريا

عمال الهلال الأحمر السوري ينتشلون مزيدا من الضحايا
24 سبتمبر 2022 21:53
قال التلفزيون الرسمي السوري، اليوم السبت، إن عدد قتلى قارب المهاجرين الذي انقلب قبالة مدينة طرطوس بشمال البلاد بعد إبحاره من لبنان ارتفع إلى 94 بعد انتشال مزيد من الجثث على ساحل البحر المتوسط. وهذا أسوأ حادث من نوعه تشهده محاولات الوصول إلى أوروبا انطلاقا من لبنان حتى الآن. ومنذ الإعلان عصر الخميس عن غرق المركب قبالة شواطئ مدينة طرطوس، ترتفع حصيلة الضحايا تباعاً، فيما تم إنقاذ عشرين شخصاً فقط. ولم تتضح بعد ملابسات غرق المركب الذي كانت وجهته إيطاليا. كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 89 شخصاً في الحادث المأساوي، بينما تم إخراج ستة ناجين من المستشفى ولا يزال 14 شخصاً يتلقون العلاج بينهم اثنان في العناية المشددة. ولا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة. وقد عُثر على غالبية الضحايا قبالة جزيرة "أرواد" وشواطئ طرطوس. وأعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، أنه أوقف الأربعاء شخصاً للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين عبر البحر، وقد "اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا". وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في بيان "هذه مأساة مؤلمة أخرى"، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الكاملة لـ"تحسين ظروف النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة".