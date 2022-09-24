«فيونا» تترك مئات الآلاف بلا كهرباء في كندا

اجتاحت العاصفة القوية «فيونا» شرق كندا، اليوم السبت، مصحوبة برياح بلغت حد الإعصار وهبت على الأشجار وخطوط الكهرباء تاركة مئات الآلاف من المنازل والشركات من دون كهرباء.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن مركز العاصفة «فيونا» موجود الآن في خليج سانت لورانس بعد مرورها بإقليم «نوفا سكوشا» الكندي. وترددت تقارير عن سقوط أشجار وأعمدة الكهرباء في «نوفا سكوشا» وجزيرة الأمير إدوارد.

ووصلت «فيونا»، التي دمرت أجزاء من جزر منطقة الكاريبي منذ ما يقرب من أسبوع، إلى اليابسة بين «كانسو» و«جيسبورو» في نوفا سكوشا، حيث قال مركز الأعاصير الكندي إنه سجل ما كان يمكن أن يكون العاصفة ذات الضغط الجوي الأقل في تاريخ البلاد التي تجتاح البر.

وقالت شركات المرافق إن ما يقرب من 79 بالمئة من العملاء، أو 414 ألفا من دون كهرباء في نوفا سكوشا، وإن 95 بالمئة أو 82 ألفا انقطعت عنهم الكهرباء في جزيرة الأمير إدوارد. وشهدت المنطقة أيضا عدم انتظام خدمة الهاتف المحمول. وأفادت الشرطة في جميع أنحاء المنطقة بإغلاق عدة طرق.

وخفتت قوة العاصفة إلى حد ما لدى تحركها شمالا. وقال المركز العاصفة حملت رياحا بلغت سرعتها القصوى 140 كيلومترا في الساعة.

وتوقع خبراء هبوب رياح شديدة وعواصف وهطول أمطار غزيرة جراء «فيونا» والتي كان من المتوقع أن تضعف تدريجيا خلال اليومين المقبلين لكن قد تحافظ على قوة رياحها حتى بعد ظهر اليوم السبت.

وضربت العاصفة، التي تم تصنيفها سابقا باعتبارها إعصارا، جزر الكاريبي في الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن جميع سكان بورتوريكو البالغ عددهم 3.3 مليون نسمة تقريبا في وسط موجة حر شديدة. وظل ما يقرب من مليون شخص من دون كهرباء لمدة وصلت إلى خمسة أيام. أخبار ذات صلة بايدن يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا جراء إعصار «ايان» العاصفة «إيان» تضرب كوبا وتتحول إلى إعصار

المصدر: آ ف ب