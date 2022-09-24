الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«فيونا» تترك مئات الآلاف بلا كهرباء في كندا

مراكب قذفتها العاصفة "فيونا" إلى الشاطئ في كندا
24 سبتمبر 2022 20:35

اجتاحت العاصفة القوية «فيونا» شرق كندا، اليوم السبت، مصحوبة برياح بلغت حد الإعصار وهبت على الأشجار وخطوط الكهرباء تاركة مئات الآلاف من المنازل والشركات من دون كهرباء.
وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن مركز العاصفة «فيونا» موجود الآن في خليج سانت لورانس بعد مرورها بإقليم «نوفا سكوشا» الكندي. وترددت تقارير عن سقوط أشجار وأعمدة الكهرباء في «نوفا سكوشا» وجزيرة الأمير إدوارد.
ووصلت «فيونا»، التي دمرت أجزاء من جزر منطقة الكاريبي منذ ما يقرب من أسبوع، إلى اليابسة بين «كانسو» و«جيسبورو» في نوفا سكوشا، حيث قال مركز الأعاصير الكندي إنه سجل ما كان يمكن أن يكون العاصفة ذات الضغط الجوي الأقل في تاريخ البلاد التي تجتاح البر.
وقالت شركات المرافق إن ما يقرب من 79 بالمئة من العملاء، أو 414 ألفا من دون كهرباء في نوفا سكوشا، وإن 95 بالمئة أو 82 ألفا انقطعت عنهم الكهرباء في جزيرة الأمير إدوارد. وشهدت المنطقة أيضا عدم انتظام خدمة الهاتف المحمول. وأفادت الشرطة في جميع أنحاء المنطقة بإغلاق عدة طرق.
وخفتت قوة العاصفة إلى حد ما لدى تحركها شمالا. وقال المركز العاصفة حملت رياحا بلغت سرعتها القصوى 140 كيلومترا في الساعة.
وتوقع خبراء هبوب رياح شديدة وعواصف وهطول أمطار غزيرة جراء «فيونا» والتي كان من المتوقع أن تضعف تدريجيا خلال اليومين المقبلين لكن قد تحافظ على قوة رياحها حتى بعد ظهر اليوم السبت.
وضربت العاصفة، التي تم تصنيفها سابقا باعتبارها إعصارا، جزر الكاريبي في الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن جميع سكان بورتوريكو البالغ عددهم 3.3 مليون نسمة تقريبا في وسط موجة حر شديدة. وظل ما يقرب من مليون شخص من دون كهرباء لمدة وصلت إلى خمسة أيام.

أخبار ذات صلة
بايدن يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا جراء إعصار «ايان»
العاصفة «إيان» تضرب كوبا وتتحول إلى إعصار
المصدر: آ ف ب
كندا
عاصفة
إعصار
آخر الأخبار
رئيس الدولة في حديث مع المستشار الألماني أولاف شولتس (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)
الإمارات
رئيس الدولة والمستشار الألماني: الحلول الدبلوماسية السبيل لمعالجة مختلف الأزمات
26 سبتمبر 2022
ثاني الزيودي ومحمد الشرفاء وفرانزيسكا برانتنر يتوسطون المشاركين في الطاولة المستديرة في صورة جماعية (الصور من المصدر)
الإمارات
الإمارات وألمانيا تتعاونان في الطاقة والاستدامة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
الإمارات
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
الإمارات
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
26 سبتمبر 2022
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
الإمارات
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
26 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©