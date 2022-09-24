روسيا تقيل مسؤول الإمدادات اللوجستية العسكرية في الجيش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إقالة مسؤول الإمدادات اللوجستية العسكرية في الجيش الجنرال دميتري بولغاكوف، اليوم السبت.

يأتي هذا التغيير في هيئة الأركان العامة في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع تعبئة مئات الآلاف من الروس.

وقالت الوزارة، في بيان «أُعفي جنرال الجيش دميتري بولغاكوف من مهامه كنائب لوزير الدفاع بسبب نقله إلى منصب آخر».

وحل محله الجنرال ميخايل ميزينتسيف (60 عاماً) الذي كان حتى ذلك الحين يترأس مركز مراقبة الدفاع الوطني.

من المرجح أن تكون التعبئة الجزئية المعلن عنها الأربعاء واحدة من أكبر التحديات اللوجستية مع استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين يحتاجون إلى التجهيز والتدريب. أخبار ذات صلة أكثر من51 بالمائة في زابوريجيا يصوتون للانضمام لروسيا أوكرانيا تحصل على منظومة «ناسامس» الأميركية المتطورة

المصدر: آ ف ب