إيطاليا.. هل يفوز اليمين المتطرف بانتخابات البرلمان؟
قادة أحزاب اليمين المتحالفة من يمين الصورة: ميلوني وبرلسكوني وماتيو
24 سبتمبر 2022 18:28
يأمل اليمين المتطرّف في إيطاليا بأن يحقق نصرًا تاريخيًا، غدا الأحد، في انتخابات البرلمان التي قد تجعل جورجيا ميلوني أول امرأة تتولى رئاسة حكومة يمينية متشددة غير مسبوقة في البلاد. يبدو أن الأمر ممكن بالفعل وفقا لاستطلاعات الرأي. بذل قادة الأحزاب السياسية الرئيسية كلّ ما بوسعهم الجمعة في آخر محاولات لاستقطاب مقترعين خلال تجمّعاتهم الانتخابية الأخيرة قبل الصمت الانتخابي الذي بدأ الجمعة عند العاشرة مساءً بتوقيت غرينتش ويستمرّ حتى إغلاق صناديق الاقتراع الأحد.
جورجيا ميلوني تتصدر الاستطلاعات في نابولي (جنوب)، قالت جورجيا ميلوني زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا"، ذي الجذور الفاشية والحاصل على نحو 25% من نيات التصويت بحسب آخر الاستطلاعات، "أنا وطنية!". إعلاميًا، كان حليفها زعيم حزب "الرابطة" المناهض للهجرة ماتيو سالفيني مهيمنًا، مطالبًا "باعتذارات أو باستقالة" رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعدما هدّدت الخميس في الولايات المتحدة بعقوبات على إيطاليا في حال انتهكت المبادئ الديمقراطية للاتحاد الأوروبي. يمكن الاستناد إلى آخر الاستطلاعات، التي نُشرت، لتوقّع نسب الفوز في الانتخابات التشريعية، علمًا أن إجراء الاستطلاعات يتوقّف في الأسبوعين السابقيْن للاقتراع.
استطلاعات الرأي وترجّح لاستطلاعات حصول حزب "فراتيلي ديتاليا" على ما يتراوح بين 24 و25% من نيات التصويت، مقابل بين 21 و23% من نيات التصويت للحزب الديمقراطي، وبين 13 و15% لـ"حركة 5 نجوم" الشعبوية و12% لحزب "الرابطة" و8% لـ"فورتسا إيطاليا". وقالت ماريا تاسكا (27 عامًا)، وهي طالبة جامعية من صقلية "أنا قلقة بسبب إظهار الاستطلاعات فوزًا لليمين، خصوصًا جورجيا ميلوني، لأنني أرى في حكمها عودة بالزمن 50 عامًا على الأقلّ نظرًا لتصريحاتها عن حقوق النساء والشباب وحقوق الإنسان بشكل عام". من جهته، قال التاجر الشاب باسكوالي بيستريكيلا المتحدّر من باري (جنوب) "لن أصوّت غدًا لأنني لا أرى اليوم أشخاصًا صالحين للحكم. في المستقبل، إذا كان هناك شخص يستحقّ، سأصوّت له". وقد يتجاوز الامتناع عن التصويت 30% في هذه الانتخابات، وفقًا للمحللين، وهو رقم مرتفع في إيطاليا.
الاتحاد الأوروبي يرصد الوضع يتابع الاتحاد الأوروبي الانتخابات التشريعية الإيطالية عن كثب مع احتمال ولادة خلافات بين المفوضية الأوروبية والحكومة إذا كانت محافظة.وحافظت روما عبر التاريخ على علاقات ودية مع موسكو، لكنها بقيت متضامنة مع حلف شمال الأطلسي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في ظلّ حكومة ماريو دراغي. وأثار الشريك الثالث في الائتلاف اليميني سيلفيو برلوسكوني جدلاً عندما قال مساء الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمّ "دفعه" من قبل شعبه إلى أوكرانيا. عاد الجمعة لتأكيد "ولائه المطلق" لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. ويضغط ماتيو سالفيني من جهته باتّجاه تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو معتبرًا إياها غير فعّالة وذات نتائج عكسية، لكنه يرى أيضًا أن العملية العسكرية في أوكرانيا "غير مبرّرة". أمّا جورجيا ميلوني، فاتخذت مواقف واضحة بشأن دعم أوكرانيا والعقوبات على موسكو وتزويد كييف بأسلحة. وعبّرت الصحف الإيطالية، اليوم السبت، عن مخاوفها عشية الانتخابات التشريعية. وكتبت الصحيفة اليسارية "لا ريبوبليكا" La Repubblica، في صفحتها الأولى "زيلينسكي للايطاليين: لا تصوّتوا لأصدقاء بوتين". وجاء في عنوان صحيفة "كورييري ديلا سيرا" Corriere della Sera "التحدّي النهائي أمام أوروبا وبوتين". ووعد ائتلاف اليمين واليمن المتطرّف أن يفي بالتزاماته الأوروبية، وتراجعت ميلوني بشكل رسمي عن مشروعها بإخراج إيطاليا من منطقة اليورو. وتعتبر ميلوني أنه، في حال فوزها، "ستنتهي الحفلة بالنسبة لأوروبا" وستبدأ إيطاليا "بالدفاع عن مصالحها الوطنية كما يفعل الآخرون".