بنجلادش تحذر من «مأساة» عدم التحرك ضد تغير المناخ

قالت قالت الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلادش، إن تحركات الدول المسؤولة عن الانبعاثات لا تتناسب مع خطورة وضع التغير المناخي، محذرة من «مأساة».

تعد بنجلادش، الواقعة على منخفضات خصبة وحيث تتركّز الكثافة السكانية على دلتا الأنهار، من بين دول العالم الأكثر عرضة لتداعيات التغيّر المناخي.

وقالت رئيسة وزراء «لا يتحركون. يتكلمون لكنهم لا يتحركون». وأشارت الشيخة حسينة إلى وعود الدول الغنية التي لم يتم الإيفاء بها، مضيفةً «إنهم مسؤولون عن الأضرار، لكنهم لا يفعلون شيئاً، إنها مأساة».

وأكدت، في حديث على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنّ «الدول الغربية تريد ببساطة أن تصبح أكثر ثراءً ولا تأبه للآخرين».

تواجه بنجلادش ارتفاع منسوب مياه البحر وفيضانات، ولكن على غرار الجزء الأكبر من البلدان النامية، ليست مسؤولة عن الاحترار الذي بلغ حالياً 1.2 درجة مئوية في المتوسط منذ حقبة ما قبل الصناعة.

وقالت «نحن لا ننتج (غازات الاحتباس الحراري)، ولكننا ضحايا للانبعاثات والاحترار».

وتابعت «إنه أمر مؤسف جداً»، مشيرة بشكل خاص إلى «تهديداتٍ» و«معاناة» تواجه الدول الجزرية الصغيرة التي «يمكن أن تختفي».

في مواجهة التهديدات المتزايدة، تندد حكومات دول الجنوب بالوعود الفارغة للدول المتقدّمة، ولا سيما الوعد الذي لم يتم الالتزام به بزيادة المساعدات إلى 100 مليار دولار أميركي سنوياً في عام 2020 حتى تتمكن الدول الأكثر فقراً من تقليل انبعاثاتها وتستعد لمواجهة التأثيرات.

لكن الموضوع الساخن قبل شهرين من مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 27» في مصر يرتبط «بالخسائر والأضرار» الحاصلة، مثل الدمار الذي تسببت به الفيضانات التاريخية في باكستان، والمطالبة بتبرعات للتعويض.

وقالت رئيسة الوزراء بأسف «لقد طالبنا بتبرعات. نريد أن تُجمع الأموال، لكن للأسف لم نحصل على رد إيجابي من الدول المتقدمة».

وأضافت الشيخة حسينة «يتكلمون لكنهم لا يتحركون. يتكلمون كثيراً يطلقون الوعود، كل شيء على ما يرام، لكننا لا نلحظ أي تحرك، ولا نحصل على المال»، ولكنها «مسؤولية الدول المتقدمة، فمن واجبها أن تساعد الضحايا».

وأكدت أنها ستقوم «بما في وسعها وحدها»، حتى بدون المساعدة الدولية، في مجال المناخ.

حذّر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الجمعة، من أن الكوارث المناخية لن تبقى محصورة في بلاده التي ضربتها فيضانات قبل أسابيع، مطالباً بتعويضات عن الخسائر الناجمة عن ذلك.

وتساءل شريف، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «لماذا يدفع شعبي ثمن ارتفاع درجة حرارة الأرض بدون أن يكون قد اقترف أي خطأ من جهته؟ صبت الطبيعة غضبها على باكستان بدون النظر إلى تأثيرنا الكربوني الذي لا يوازي شيئًا».

ولفت إلى الظلم المرتبط بالأزمة المناخية، بحيث كانت بلاده «غير محصّنة» في وجه التغير المناخي في حين أنها مسؤولة عن أقلّ من 1% من انبعاثات الكربون على المستوى العالمي.وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني «لذلك، من المعقول تمامًا توقع بعض التعويض لهذه الخسارة والأضرار». أخبار ذات صلة مؤتمر «تريندز»: أمن الشرق الأوسط وتحديات التغير المناخي وزير المالية الباكستاني يقدم استقالته

المصدر: آ ف ب