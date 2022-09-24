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بوتين يصدر قانوناً بشأن من يستسلم أو يرفض القتال

جنود من الجيش الروسي في أوكرانيا
24 سبتمبر 2022 17:43

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، تعديلات تشدد العقوبات بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة.
تنص التعديلات على عقوبة السجن حتى عشرة أعوام.
كان بوتين أعلن، الأربعاء، أنه سيتم استدعاء ما لا يقل عن 300 ألف جندي احتياط للخدمة ضمن تعبئة جزئية.
وأفاد الكرملين أن بوتين وقع أيضا، اليوم السبت، قانوناً يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش لفترة لا تقل عن عام.وترددت روايات، على نطاق واسع، عن رجال يحجزون على عجل رحلات ذهاب فقط أو يتوجهون إلى البلدان المجاورة مثل فنلندا وكازاخستان تفادياً لاستدعائهم في إطار التعبئة.
لكن وزارة الدفاع الروسية أكدت، الخميس، أن نحو عشرة آلاف متطوع سجلوا للاستجابة للتعبئة حتى قبل أن تصلهم إشعارات استدعاء.

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
قتال
عقوبات
روسيا
استسلام
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