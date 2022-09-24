الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السودان يحذر سكان الخرطوم من الفيضانات

فيضانات نهر النيل في السودان
24 سبتمبر 2022 17:30

دعا التقرير اليومي للجنة الفيضان في السودان، اليوم السبت، سكان ولاية الخرطوم القاطنين على النيل الأبيض ونهر الدندر، إلى أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي أوردته وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا)، إن الخرطوم أعلى من مستوى الفيضان لليوم الثاني على التوالي، مشيرة إلى أن النيل الأزرق سجل عند الحدود السودانية-الإثيوبية 469 مليون متر مكعب؛ أي أعلى من منسوب العام الماضي بـ 14 مليون متر مكعب.
وأضافت أن نهر عطبرة سجل 107 ملايين متر مكعب في اليوم أقل من منسوب العام الماضي بـ17 مليون متر مكعب، بينما سجل إيراد النيل الأبيض (ملكال) 180 مليون متر مكعب في اليوم.
وكشف بيان اللجنة عن ارتفاع التصريف اليوم خلف سد الروصيرص إلى 371 مليون متر مكعب مقابل 273 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، وارتفع التصريف خلف سد سنار إلى 386 مليون متر مكعب مقابل 290 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي.
وارتفع التصريف أيضاً في سد عطبرة وستيت إلى 100 مليون متر مكعب مقابل 74 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، وارتفع التصريف كذلك اليوم في خشم القربة إلى 61 مليون متر مكعب مقابل 44 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي. وفي مروي، ارتفع التصريف إلى 541 مليون متر مكعب مقابل 480 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي.
وأشارت إلى انخفاض التصريف في جبل «أولياء» إلى 114 مليون متر مكعب مقابل 122 مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي، موضحة أن مقياس «الديم» تأثر بالتخزين ببحيرة خزان الروصيرص.
وأكدت اللجنة استمرار التخزين في جميع الخزانات مع اكتمال التخزين بخزان جبل «أولياء».

أخبار ذات صلة
البحرية السودانية تضبط كميات من السلاح المهرّب في المياه الإقليمية
وزير المالية الباكستاني يقدم استقالته
المصدر: د ب أ
السودان
نهر النيل
الخرطوم
فيضانات
فيضانات السودان
آخر الأخبار
رئيس الدولة في حديث مع المستشار الألماني أولاف شولتس (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)
الإمارات
رئيس الدولة والمستشار الألماني: الحلول الدبلوماسية السبيل لمعالجة مختلف الأزمات
26 سبتمبر 2022
ثاني الزيودي ومحمد الشرفاء وفرانزيسكا برانتنر يتوسطون المشاركين في الطاولة المستديرة في صورة جماعية (الصور من المصدر)
الإمارات
الإمارات وألمانيا تتعاونان في الطاقة والاستدامة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
الإمارات
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
الإمارات
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
26 سبتمبر 2022
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
الإمارات
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
26 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©