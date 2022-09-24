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أوكرانيا تنشر بيانات عن صادراتها من الحبوب

حصاد القمح في أوكرانيا
24 سبتمبر 2022 17:16

قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، اليوم السبت، إن إجمالي 211 سفينة تحمل 4.7 مليون طن من المنتجات الزراعية غادرت أوكرانيا حتى الآن بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية.
وأضافت الوزارة أن ثماني سفن تحمل 131300 طن من المنتجات الزراعية من المقرر أن تغادر الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود اليوم.
وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ الأزمة الحالية التي بدأت في 24 فبراير الماضي وأغلقت موانئها على البحر الأسود، مما ساهم في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.
تعد أوكرانيا من الدول الرئيسية في إنتاج وتصدير الحبوب عالمياً، وكانت تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهرياً قبل الأزمة.
أعيد فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق وقعته موسكو وكييف في 22 يوليو، وقالت وزارة البنية التحتية إن هذه الموانئ قادرة على شحن وإرسال ما بين 100 و150 سفينة شحن شهرياً.

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