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عقب وفاة 28 طفلاً.. غامبيا تسحب أدوية مركبة

تعبيرية
24 سبتمبر 2022 16:06

أمرت السلطات الصحية في غامبيا، بسحب كل الأدوية التي تحتوي على الباراسيتامول أو البروميثازين من الأسواق، عقب وفاة عشرات من الأطفال المصابين بالفشل الكلوي الحاد بصورة غامضة.

وأفاد تقرير لوزارة الصحة في الثامن من أغسطس بأنّ ارتفاعاً مفاجئاً في حالات الفشل الكلوي الحاد لدى أطفال تتراوح أعمارهم بين خمسة أشهر وأربعة أعوام، تسبّب في وفاة ما لا يقل عن 28 منهم.

وأطلقت السلطات تحقيقاً بما حدث، مشيرة حتى اليوم إلى أنّ الأسباب المحتملة قد تكون بكتيريا الإشريكية القولونية وأدوية سائلة تحوي الباراسيتامول.

وبدأت الوزارة تشير هذا الأسبوع إلى سبب محتمل إضافي هو أدوية سائلة مركّبة من البروميثازين.

ويشكل البروميثازين دواءً مضاداً للهيستامين يستخدم لمعالجة الحساسية والأرق الموقت.

وأصدرت وكالة مراقبة الأدوية في غامبيا الجمعة رسالة تذكير بكل المنتجات التي تحوي الباراسيتامول أو البروميثازين «المشتبه في أنهما تسببا في تسجيل حالات فشل كلوي حاد لدى الأطفال ووفاة عدد منهم».

ووُجّهت الرسالة إلى جميع مستوردي الأدوية وتجار الجملة وتجار التجزئة، بما فيهم المستشفيات.

وجاء فيها: «نظراً لخطورة ما حصل وبهدف حماية المواطنين، ستُسحب من الأسواق المنتجات المشبوهة لكل الشركات وستبدأ العملية من منازل المواطنين».

وأكدت أنّ «عقوبات حادة ستُطبق على المخالفين».

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المصدر: وكالات
غامبيا
الأسبرين والباراسيتامول
أدوية
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