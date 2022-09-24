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ولي العهد السعودي يلتقي المستشار الألماني في جدة

ولي العهد السعودي يلتقي المستشار الألماني في جدة
24 سبتمبر 2022 15:57

التقى المستشار الألماني أولاف شولتس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة الساحلية اليوم السبت في مستهل جولته الخليجية التي تستغرق يومين.

وتبادل شولتس والأمير محمد بن سلمان التحية بمصافحة قوية في قصر السلام الملكي.

ومن المقرر أن يجريا بعد ذلك محادثات منفردة وكذلك في دائرة أكبر، كما سيجتمعان في مأدبة غداء مشتركة.

ويرافق شولتس وفد كبير يضم ممثلين لقطاعات اقتصادية عدة.

 

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