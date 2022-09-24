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الشرطة البريطانية تتهم مراهقاً بالقرصنة الإلكترونية

الشرطة البريطانية تتهم مراهقاً بالقرصنة الإلكترونية
24 سبتمبر 2022 15:13

أفاد بيان صادر عن شرطة مدينة لندن بأنه جرى اتهام مراهق يبلغ 17 عاماً في إنجلترا بإساءة استغلال الحاسب الآلي وخرق شروط الإفراج عنه بكفالة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسوف يمثل المشتبه فيه أمام محكمة أحداث متخصصة في وقت لاحق من اليوم السبت.

كان قد تم القبض على المشتبه به الذي لم يتم تسميته في أوكسفوردشير بجنوب شرق إنجلترا، الخميس بناء على شبهة القرصنة الإلكترونية.

وجاء في بيان الشرطة: إن الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية في بريطانيا ساعدت في التحقيق.

وقال المحقق مايكل أوسوليفان في البيان الذي نشر عبر تويتر: «جرى اتهام المراهق بتهمتين بخرق شروط الإفراج عنه بالكفالة وتهمتين بإساءة استغلال الحاسب الآلي».

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المصدر: وكالات
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