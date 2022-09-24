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أوروبا تمر بأول اختبار استعداداً لشتاء قاسٍ

أوروبا تمر بأول اختبار استعداداً لشتاء قاسٍ
24 سبتمبر 2022 14:25

يخوض سكان منطقة غرب أوروبا الأسبوع القادم أول اختبار لكيفية استعدادهم لتأجيل تشغيل وسائل التدفئة - عندما تهب رياح قطبية شمالية باردة على المنطقة - في محاولة لتوفير الطاقة وتخفيف الضغوط على الميزانيات الأسرية.

وستكون درجات الحرارة في لندن، أقل بحوالي خمس درجات مئوية عن المتوسط وستنخفض بحوالي 5ر6 درجة مئوية، في ليلة يوم 27 سبتمبر، طبقاً لما ذكرته شركة «ماكسار تكنولوجيز» الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم السبت.

وستنخفض درجات الحرارة في مدينة فرانكفورت الألمانية بواقع 5ر3 درجة عن المستويات المعتادة في 28 سبتمبر، بينما ستواجه أجزاء من فرنسا وإسبانيا درجات حرارة أقل بواقع 3 و4 درجات، عن المعدل الموسمي.

ويضع القائمون على تشغيل الشبكات خططاً لكيفية تقنين الطاقة، إذا لزم الأمر هذا الشتاء.

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المصدر: وكالات
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