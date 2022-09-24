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دعوة أممية إلى سد 3 فجوات للقضاء على «كورونا»

دعوة أممية إلى سد 3 فجوات للقضاء على «كورونا»
24 سبتمبر 2022 11:18

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن الوقت قد حان لبناء الزخم السياسي الدولي اللازم للقضاء التام على وباء كوفيد-19.

وفي حديثه أمس أمام حفل نُظم على هامش إنعقاد الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول القضاء على الجائحة، دعا الأمين العام إلى سد ثلاث فجوات كبيرة من أجل القضاء التام على الجائحة، وهي سد فجوة الجرعات المعززة وخاصة لدى البلدان المنخفضة الدخل، والتي لا تزال تجد صعوبة في توفيرها وسد فجوة الاختبارات.

لافتا إلى أن معدّلات الاختبار تنخفض في كل مكان، مما يعرّض العالم لمتغيّرات الفيروس ويقوّض إيجاد العلاجات الجديدة اضافة الى سد فجوة التأهب، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتعزيز الدفاع ضد التهديدات المستقبلية من خلال الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، وقدرات التصنيع والتشخيص المحلية، والقوى العاملة الصحية جيدة الأجر والمجهزة جيدا.

وأشار الأمين العام إلى أن هناك 10 دول تواجه حالات طوارئ إنسانية، لا تزال تغطية اللقاحات فيها أقل من 10 في المائة.

ومن جانبه قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن عدد الوفيات الأسبوعية المبلغ عنها جراء الجائحة تقترب من أدنى مستوى له منذ تفشيها.

وأعلن عن إتمام تطعيم ثلثي سكان العالم، بما في ذلك 75 في المائة من العاملين الصحيين وكبار السن فيما لم تتاجاوز نسبة تطعيم سكان البلدان منخفضة الدخل 19 في المائة مما يشكل خطرا على تلك البلدان وعلى البشرية برمتها.

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المصدر: وكالات
فيروس كورونا
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