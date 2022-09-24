رئيس وزراء اليونان يغازل الأتراك: «لسنا أعداء»

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس للشعب التركي أن اليونان لا تشكل تهديدا لبلادهم. والبلدان عضوان في حلف شمال الأطلسي لكنهما أيضا خصمان تاريخيان يقفان على طرفي النقيض منذ عقود في مجموعة من القضايا، بما في ذلك حدود الرفوف القارية وموارد الطاقة وخروقات المجال الجوي فوق بحر إيجه ووضع الجزر المنزوعة السلاح. وقال ميتسوتاكيس خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "أود أن أخاطب... الشعب التركي مباشرة: اليونان لا تشكل أي تهديد لبلدكم. لسنا أعداءكم، بل نحن جيران". وتفاقمت حدة التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين في الآونة الأخيرة.