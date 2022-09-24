الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس وزراء اليونان يغازل الأتراك: «لسنا أعداء»

رئيس وزراء اليونان يغازل الأتراك: «لسنا أعداء»
24 سبتمبر 2022 11:06

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس للشعب التركي أن اليونان لا تشكل تهديدا لبلادهم. والبلدان عضوان في حلف شمال الأطلسي لكنهما أيضا خصمان تاريخيان يقفان على طرفي النقيض منذ عقود في مجموعة من القضايا، بما في ذلك حدود الرفوف القارية وموارد الطاقة وخروقات المجال الجوي فوق بحر إيجه ووضع الجزر المنزوعة السلاح. وقال ميتسوتاكيس خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "أود أن أخاطب... الشعب التركي مباشرة: اليونان لا تشكل أي تهديد لبلدكم. لسنا أعداءكم، بل نحن جيران". وتفاقمت حدة التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين في الآونة الأخيرة.

أخبار ذات صلة
مقتل 6 مهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل تركيا
روسيا تتهم الغرب بإعلان «حرب باردة»
المصدر: وكالات
تركيا
حلف شمال الأطلسي
اليونان
آخر الأخبار
رئيس الدولة في حديث مع المستشار الألماني أولاف شولتس (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)
الإمارات
رئيس الدولة والمستشار الألماني: الحلول الدبلوماسية السبيل لمعالجة مختلف الأزمات
26 سبتمبر 2022
ثاني الزيودي ومحمد الشرفاء وفرانزيسكا برانتنر يتوسطون المشاركين في الطاولة المستديرة في صورة جماعية (الصور من المصدر)
الإمارات
الإمارات وألمانيا تتعاونان في الطاقة والاستدامة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
الإمارات
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
الإمارات
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
26 سبتمبر 2022
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
الإمارات
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
26 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©