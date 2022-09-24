أوكرانيا تكشف «المستور» في إيزيوم وتخرج 447 جثة

استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على غالبية منطقة خاركيف (شمال شرق) في هجوم كبير مضاد حررت خلاله مئات القرى والبلدات التي ظلت لأشهر تحت السيطرة الروسية. واتهم محققو الأمم المتحدة الجمعة موسكو بارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي في أواخر فبراير الماضي. وأعلنت السلطات الأوكرانية الجمعة أنها قامت بإخراج 447 جثة كانت مدفونة في غابة قرب مدينة إيزيوم التي استعيدت من الروس، 30 منها تحمل "آثار تعذيب". وقالت النيابة الاقليمية عبر فيسبوك "في إيزيوم، انتهى إخراج جميع الجثث من موقع المقبرة الجماعية (...) تم إخراج 447 جثة"، بينها 425 جثة لمدنيين منهم خمسة أطفال، إضافة الى جثث 22 عسكريا أوكرانيا.