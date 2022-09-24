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أطول رؤساء العالم بقاء في السلطة.. يرشح نفسه مجدداً

رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج (أرشيفية)
24 سبتمبر 2022 09:22

 أعلن الحزب الحاكم بزعامة رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج، إن أطول رؤساء العالم بقاء في السلطة سيرشح نفسه للمنصب مرة أخرى في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر، ليمدد فترة حكمه التي بدأت قبل 43 عاما عندما انتزع السلطة في انقلاب عام 1979.

وتعتمد غينيا الاستوائية على النفط والغاز اللذين يوفران نحو ثلاثة أرباع عائدات الدولة.

وقال نجل الرئيس ونائبه تيودورو نجويما أوبيانج مانجي، على تويتر، الجمعة، إنه تم ترشيح والده لخوض الانتخابات مرة أخرى "بسبب شعبيته وأسلوب قيادته وخبرته السياسية". 

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