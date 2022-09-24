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خادم الحرمين يغرد بمناسبة اليوم الوطني السعودي

خادم الحرمين يغرد بمناسبة اليوم الوطني السعودي
24 سبتمبر 2022 08:43

غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92.

وقال الملك سلمان عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: إن «ذكرى يومنا الوطني، تعبّر عن الاعتزاز بأمجاد الوطن، والفخر بمكانته ووحدته بين الأمم، التي أسست قواعد هذا البنيان الشامخ».

وأضاف خادم الحرمين الشريفين: «اللهم احفظ لنا بلادنا، وأدِم عليها الأمن والاستقرار».

تجدر الإشارة إلى أن نشطاء التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع التغريدة بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بدوام الصحة والعافية والتبريكات للشعب السعودي بيوم الوطن، وأن يحفظ للمملكة أمنها وأمانها.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الملك سلمان
اليوم الوطني السعودي
السعودية
خادم الحرمين الشريفين
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