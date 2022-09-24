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زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»

زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
24 سبتمبر 2022 08:27

حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، على إدانة "الاستفتاءات الزائفة" التي بدأت روسيا تنظيمها لضمّ مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي للأمة "سيتفاعل العالم بشكل عادل تماما مع الاستفتاءات الزائفة - ستتم إدانتها بشكل قاطع".

تجري أربع مقاطعات في أوكرانيا تسيطر عليها القوات الروسية كليا أو جزئيا، دونيتسك ولوغانسك في الشرق وخيرسون وزابوريجيا في الجنوب، تصويتا على ضمها إلى روسيا.

ودانت كييف وحلفاؤها الغربيون الاستفتاء ووصفوه بأنه "صوري". 

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المصدر: وكالات
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