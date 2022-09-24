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مسؤول أميركي يحذر: كوريا الشمالية ربما تجري تجربة نووية

إطلاق صاروخ من قبل كوريا الشمالية (أرشيفية)
24 سبتمبر 2022 07:46

قال مسؤول بارز بالإدارة الأميركية، إن كوريا الشمالية ربما تجري تجربة نووية خلال زيارة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إلى اليابان وكوريا الجنوبية، حيث كانت بيونج يانج تستعد لمثل هذه التجربة.

وحذر المسؤول من أن كوريا الشمالية ستواجه عواقب وخيمة إذا اختارت القيام بهذه التجربة، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وردا على سؤال بشأن إمكانية إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية خلال زيارة هاريس لليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، قال المسؤول "هذا ممكن وقد قلنا في السابق إن كوريا الشمالية تعد لإجراء تجربة نووية".

وتقوم نائبة الرئيس الأميركي بزيارة تستمر أربعة أيام لليابان اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، حيث تترأس وفدا رئاسيا لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وتصل هاريس إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل للاجتماع مع الرئيس يون سوك يول، حسبما قال المسؤول في إيجاز صحفي عبر الهاتف.

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المصدر: وكالات
أميركا
تجربة نووية
كوريا الشمالية
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