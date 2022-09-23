مقتل 25 إرهابياً في الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصومالية مقتل 25 عنصراً من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بعد محاولتهم الهجوم على قواعد للجيش الصومالي التي تتمركز في إقليم «جلجدود» وسط البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر أمس، عن وزارة الإعلام والثقافة في الحكومة الفيدرالية الصومالية ونقلته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا». وأوضح البيان، أن «القوات الأمنية تلقت معلومات استخباراتية تفيد بهجوم عسكري محتمل من ميليشيات الشباب، مما دفع القوات إلى تنفيذ عملية انتشار واسعة في إقليم جلجدود ونجحت في استهداف المناطق المحددة ما أسفر عن مقتل 15 عنصراً من الميليشيات».

وفي السياق، قال رئيس الأركان الصومالي يوسف ادوى راغي في تصريح لإذاعة مقديشو الحكومية، إن «وحدات من الجيش الصومالي أطلقت عمليةً أمنية استهدفت بلدة سين طقو ومحيطها بعد تلقّيها معلومات حول وجود عناصر من الحركة فيها».

وأضاف راغي، أن «العملية أسفرت عن مقتل 10 من عناصر الحركة، فيما دُمّرت معاقل لها خلال العملية».

وخلال الأسبوع الجاري، أرسلت الحكومة الصومالية العشرات من وحدات الجيش إلى ولاية جلمدج لتعزيز الجبهات القتالية ضد مقاتلي حركة «الشباب».

وتشهد بعض الولايات الصومالية عمليات أمنية تجريها القوات الحكومية بالتعاون مع مسلحين عشائريين ضد مقاتلي حركة «الشباب»، ما أدّى إلى مقتل نحو 200 من عناصر الشباب، بحسب وزارة الإعلام الصومالي.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربًا ضد حركة «الشباب» التي تأسست مطلع عام 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريًا لتنظيم «القاعدة»، وتبنّت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.