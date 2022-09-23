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الأمم المتحدة: 8 ملايين طفل في السودان بحاجة للمساعدات الإنسانية

أرشيفية
24 سبتمبر 2022 01:59

الخرطوم (الاتحاد)

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أن طفلاً من بين كل ثلاثة أطفال في السودان يحتاج إلى المساعدة الإنسانية، وهو ما يمثل 8 ملايين طفل بزيادة بنسبة 35% أي 2.7 مليون طفل مقارنة بعام 2020.
وأفادت المنظمة، في بيان لها، أن ذلك يرجع إلى انعدام الأمن الغذائي وأزمات المياه والصحة، حيث يعاني ثلاثة ملايين طفل دون سن الخامسة في السودان من سوء التغذية الحاد، بينهم 650 ألفاً يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، ربما يموت نصفهم إذا تركوا من دون علاج.
وأضافت أن معدلات إعطاء اللقاحات في السودان تستمر في الانخفاض، حيث تضاعف عدد الأطفال الذين لم يتلقوا جرعة لقاح بين عامي 2019 و2021.
ودعت المنظمة في بيانها المجتمع الدولي للتضامن مع أطفال السودان، وتوفير التمويل اللازم لتغطية خطة الاستجابة البالغة 102 مليون دولار أميركي، ولم يصل للمنظمة منها سوى 13% فقط.

المساعدات الإنسانية
الأمم المتحدة
السودان
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
اليونيسيف
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