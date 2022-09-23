البرهان يدعو الاتحاد الأفريقي إلى إلغاء تجميد أنشطة السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم)

دعا رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، أمس، الاتحاد الأفريقي إلى «تصحيح قراره» بشأن تجميد أنشطة بلاده، عقب إجراءات 25 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر إقامته في نيويورك الرئيس السنغالي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي ماكي سال، وفق بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي.

ودعا البرهان الاتحاد الأفريقي إلى «تصحيح قراره الذي قضى بتجميد أنشطة السودان في الاتحاد» وفق البيان.

وأضاف، أن السودان بانتظار بعثة من الاتحاد الأفريقي للوقوف على الحقائق على الأرض.

وأوضح البرهان، أن «المؤسسة العسكرية دعت القوى السياسية إلى تسريع وتيرة الحوار فيما بينها للتوصل إلى اتفاق تراضٍ لتشكيل حكومة مدنية، ولا تزال في انتظار التوافق».

وأشار إلى أن «الخطوة التي اتخذتها المؤسسة العسكرية في أكتوبر الماضي، كان الهدف منها الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد ومنح السودانيين الفرصة للتوصل إلى توافق وطني عريض لإدارة عملية الانتقال السياسي».

وفي السياق، أعلن البرهان في لقاء صحفي، أمس، أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة لحكومة يقودها مدنيون.

وتابع قائلاً: «ليس لديّ رغبة لتقديم نفسي كمرشح ولا أريد الاستمرار في هذا العمل».

وأكد البرهان أنه بمجرد تشكيل حكومة منتخبة ستكون القوات المسلحة مؤسسة أخرى لتلك الحكومة بدلاً من الاحتفاظ بمكانة أعلى.