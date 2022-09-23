السبت 24 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مصر: ملتزمون في حل النزاعات بالطرق السلمية

مصر: ملتزمون في حل النزاعات بالطرق السلمية
24 سبتمبر 2022 01:58

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأعلى المصري للإعلام» يكرم محمد الحمادي
باخ يزور مصر ويلتقي السيسي

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه نظيره الأرميني آرارات ميرزويان، أمس، موقف مصر الثابت بشأن ‏حل النزاعات بالطرق السلمية، وضرورة الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة من خلال الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن استخدام القوة، على ضوء التوتر الجاري بين أرمينيا وأذربيجان.
وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي أمس، إن شكري التقى ميرزويان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، مثمناً الدور الذي يضطلع به منتدى رجال الأعمال بين البلدين لدفع التعاون في مجالي التجارة والاستثمار.
وأوضح أبو زيد، أن الوزير شكري استمع إلى التطورات الأخيرة على ضوء التوتر الجاري بين أرمينيا وأذربيجان.
ودخلت أرمينيا وأذربيجان منذ عقود في نزاع حول منطقة ناجورنو كاراباخ.
ومع ذلك، فإن اندلاع الاشتباكات الأخيرة لم يكن متمركزاً في ناجورنو كاراباخ، ولكن في مواقع في أرمينيا، وفقاً لمصادر أرمينية.

وزير الخارجية المصري
مصر
سامح شكري
آخر الأخبار
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
عربي ودولي
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
اليوم 08:27
السمكة هي من نوع قرش "الغولبن"
دنيا
صياد يعثر على كائن بحري غريب
اليوم 09:44
من القارب المنكوب
عربي ودولي
86 قتيلاً في مأساة «القارب المنكوب» بسوريا
اليوم 12:37
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
الرياضي
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
اليوم 12:30
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©