مصر: ملتزمون في حل النزاعات بالطرق السلمية

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه نظيره الأرميني آرارات ميرزويان، أمس، موقف مصر الثابت بشأن ‏حل النزاعات بالطرق السلمية، وضرورة الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة من خلال الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن استخدام القوة، على ضوء التوتر الجاري بين أرمينيا وأذربيجان.

وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي أمس، إن شكري التقى ميرزويان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، مثمناً الدور الذي يضطلع به منتدى رجال الأعمال بين البلدين لدفع التعاون في مجالي التجارة والاستثمار.

وأوضح أبو زيد، أن الوزير شكري استمع إلى التطورات الأخيرة على ضوء التوتر الجاري بين أرمينيا وأذربيجان.

ودخلت أرمينيا وأذربيجان منذ عقود في نزاع حول منطقة ناجورنو كاراباخ.

ومع ذلك، فإن اندلاع الاشتباكات الأخيرة لم يكن متمركزاً في ناجورنو كاراباخ، ولكن في مواقع في أرمينيا، وفقاً لمصادر أرمينية.