الجيش اللبناني: لن نتخلّى عن مسؤولياتنا تجاه بلدنا

بيروت (الاتحاد)

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أمس، إن الجيش لن يتخلى عن مسؤولياته تجاه البلاد.

تصريحات العماد عون جاءت في كلمة له خلال تفقده مركز «وادي التينة» التابع لفوج الحدود البرية الثاني على الحدود الشرقية، حيث اجتمع بالعسكريين، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني. وتوجه العماد عون إلى العسكريين قائلاً: «لا يمكننا أن نتخلّى عن مسؤولياتنا تجاه بلدنا وقسمنا، فالجيوش تبنى لمواجهة الأزمات وتخطي الظروف الصعبة». وتابع: «لولا أداؤكم وتضحياتكم لم تكن هذه الحدود آمنة من المخدرات والإرهاب والتهريب، ولفقدت باقي المناطق أمنها واستقرارها»، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

ومضى قائلاً: «على الرغم من كل ما تتعرض له المؤسسة العسكرية من حملات يقوم بها بعض الموتورين، لا تزالون مصمّمين على أداء مهماتكم لأنكم مقتنعون بها، الجميع لديهم مصالح شخصية إلّا أنتم مصلحتكم وطنية بالدرجة الأولى، تقومون بواجبكم غير عابئين بالانتقادات والاتهامات التي توجّه إليكم»، وفقاً لعون.

وفي سياق آخر، جدد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، التزام بلاده بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي وإزالة كل العراقيل التي تحول دون ذلك.

وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، مكرراً ضرورة تطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وإزالة كل العراقيل التي تحول دون ذلك.