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توثيق 10 آلاف انتهاك «حوثي»

عناصر حوثية (أرشيفية)
24 سبتمبر 2022 01:58

عدن (الاتحاد)

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كشفت منظمة حقوقية يمنية، عن أن ميليشيات الحوثي الإرهابية، ارتكبت أكثر من 10 آلاف واقعة انتهاك طالت المدنيين، بينها 6250 عملية اختطاف في مختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 1 مارس 2022.
وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أنها وثقت 10033 واقعة انتهاك ارتكبتها الميليشيات الحوثية طالت المدنيين خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 1 مارس 2022، مشيرةً إلى أن من بين الانتهاكات 6250 مختطفاً ومخفياً قسراً، بينهم سياسيون ونشطاء وإعلاميون ونساء وأطفال، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
واستعرضت الاعتقالات التعسفية من قبل ميليشيات الحوثي، واستخدامها وسائل التعذيب الجسدية والنفسية، واحتجازها للمعتقلين في الأقبية والطوابق الأرضية للمنازل التي استخدمت كسجون خاصة والمدارس، فضلاً عن السجون العامة، وحشر العشرات من المعتقلين داخل غرف صغيرة ومظلمة ليس فيها نوافذ للتهوية ولا يسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو الاستعانة بمحام.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مجلس الأمن الدولي، إلى الاضطلاع بدوره بشكل فعال بإلزام ميليشيات الحوثي بوقف الانتهاكات ووقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عنه، مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقيام بدورها في حماية حقوق الإنسان، والعمل على إلزام ميليشيات الحوثي بوقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وتعويض الضحايا.

ميليشيات الحوثي
اليمن
الميليشيات الحوثية
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