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العليمي والحجرف يبحثان جهود تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن

العليمي والحجرف يبحثان جهود تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن
24 سبتمبر 2022 02:01

عدن (الاتحاد)

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جدّد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن موقفه الداعم للسلام العادل والشامل بموجب المرجعيات الدولية. واستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي اللقاء، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدفاع عن الشرعية الدستورية، ومصالح الشعب اليمني وتطلعاته في السلام والأمن والاستقرار.
وتحدث العليمي عن مستجدات الوضع اليمني، ومسار الهدنة الإنسانية والمساعي الرامية لتجديدها، وموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الداعم للسلام العادل والشامل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
من جانبه، أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استمرار الدعم الخليجي للإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، وتبنِّي موقفه الملتزم بنهج السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وفي السياق، استقبل العليمي، أمس، فريق مجموعة الأزمات الدولية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتطرق اللقاء إلى تطورات الوضع اليمني، والإصلاحات الخدمية والحقوقية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومسار الهدنة الإنسانية والجهود الإقليمية والدولية لتجديدها وفرص البناء عليها في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، في ظل خروقات ميليشيات الحوثي الإرهابية.

اليمن
الجمعية العامة للأمم المتحدة
نايف الحجرف
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
رشاد العليمي
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