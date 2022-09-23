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عبدالله بن زايد: رسالتنا.. سلام وأمن واستقرار

عبدالله بن زايد يتحدث إلى فيصل بن فرحان خلال حفل الاستقبال (تصوير: سعيد جمعوه)
24 سبتمبر 2022 02:05

نيويورك (وام) 

أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حفل استقبال رسمي على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

حضر حفل الاستقبال عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية لدى الدول الخليجية والعربية والأجنبية الصديقة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في المنظمات الدولية وفي الإدارة الأميركية، إلى جانب أعضاء وفد الدولة الرسمي المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالحضور، ونقل إليهم تحيات قيادة الدولة الرشيدة وتطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع دولهم، من أجل ازدهار المجتمعات ورخاء الشعوب.

وأكد سموه أن الشراكات البناءة والتعاون الدولي المثمر السبيل لمواجهة التحديات الحالية، ومن أبرزها الأمن الغذائي والطاقة، فيجب العمل معاً من أجل تحويل هذه التحديات إلى فرص للتنمية والتقدم والازدهار المستدام.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات رسالتها للعالم رسالة سلام وأمن واستقرار، فهو النهج الذي اختطته الدولة منذ قيام الاتحاد، وترتكز عليه في رحلتها للعبور إلى مستقبل مزدهر ومستدام، مؤكداً أن قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية تؤمن لشعوب العالم أجمع فرص الحياة الكريمة والتنمية والتطور.

عبدالله بن زايد
الإمارات
الجمعية العامة للأمم المتحدة
نيويورك
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