بايدن يتعهّد بالرد إذا ضمّت روسيا مناطق أوكرانية

تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، برد سريع وحازم ضد روسيا إذا ضمت أراضي أوكرانية. وقال بايدن، في بيان، إن الولايات المتحدة "ستعمل مع حلفائنا وشركائنا لفرض المزيد من التكاليف الاقتصادية السريعة والقاسية على روسيا". واعتبر بايدن، الذي سبق أن فرض عدة عقوبات اقتصادية ومالية ضد روسيا، أن "الاستفتاءات الروسية ذريعة لمحاولة ضمّ أجزاء من أوكرانيا بالقوة". وأضاف أن واشنطن لن تعترف أبدا بضم أي أراض أوكرانية إلى روسيا. ونظمت استفتاءات الجمعة في مناطق أوكرانية عدة تسيطر عليها موسكو بشأن الانضمام إلى روسيا. تجري أربع استفتاءات في دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا، ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين جنوبا.