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قتيل و23 مفقوداً إثر غرق سفينة قبالة كمبوديا

فريق يبحث عن ناجين
24 سبتمبر 2022 00:06

قتل شخص وفُقد أكثر من عشرين آخرين بعد انقلاب سفينة قبالة سواحل كمبوديا، وفق ما أعلن مسؤول اليوم الجمعة.
وصرّح خيانغ فياروم المتحدث باسم إدارة مقاطعة بريه سيهانوك أن السفينة كانت تقلّ 41 صينيًا وواجهت صعوبات قبالة سيهانوكفيل (جنوب غرب)، مضيفًا أنه تمّ إنقاذ 19 شخصًا وانتشال جثة امرأة.
وأوضح المتحدث أن الشرطة تستجوب الناجين فيما تتواصل عمليات البحث للعثور على الركاب الآخرين، وقال "نحن نبحث عن 23 شخصًا مفقودًا".
وقال شيون نارين، قائد الشرطة المحلية في حديث صحفي إن ممثلًا لأشخاص على متن السفينة أوضح للشرطة أن الركاب غادروا الصين على متن زورق سريع في 11 سبتمبر الجاري.
واضاف قائد الشرطة أن قاربهم بدأ يغرق إثر عطل الخميس.

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المصدر: وكالات
كمبوديا
غرق قارب
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