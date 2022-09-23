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"الناتو" يدلي بتصريحات بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا

ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
23 سبتمبر 2022 23:12

قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، اليوم الجمعة، إن الحلف سيكثف مساعداته العسكرية لأوكرانيا رداً على الاستفتاءات التي تجري في الأراضي الأوكرانية.
وتحدث ستولتنبرج بينما بدأت الاستفتاءات في أربعة أقاليم أوكرانية على الانضمام إلى روسيا.
وأضاف الأمين العام للحلف، في مقابلة مع قناة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأميركية "ردنا، رد حلف شمال الأطلسي، هو تكثيف الدعم".
ومضى قائلاً إن الطريقة المثلى لإنهاء الأزمة "هي مواصلة دعم الأوكرانيين في الميدان، حتى يكونوا قادرين، في مرحلة ما، على الجلوس والتوصل إلى حل تقبله أوكرانيا ويحافظ على أوكرانيا دولة ذات سيادة ومستقلة في أوروبا".
وأثارت الاستفتاءات مخاوف من أن موسكو يمكن أن تضم الأقاليم الأربعة ثم تقول إن الهجمات لاستعادتها هجوم على روسيا.
وقال ستولتنبرج، رداً على سؤال عن هذا السيناريو "هذا بالضبط ما نريد أن نكون مستعدين له، (وهو) أن روسيا ستستخدم هذه الاستفتاءات للتصعيد في أوكرانيا". 

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ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرغ
مساعدات عسكرية
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
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