السبت 24 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لبنان ملتزم بتنفيذ اتفاقه مع صندوق النقد الدولي

الرئيس اللبناني عون يستقبل وفدا فرنسيا
23 سبتمبر 2022 22:58

جدد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، التزام لبنان بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي وإزالة كل العراقيل التي تحول من دون ذلك.
جاءت تصريحات عون خلال استقباله رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية-الفرنسية النائب سيمون ابي رميا، ورئيس منطقة جنوب فرنسا "بروفانس والالب والكوت دازور"، الوزير السابق رينو موسولييه على رأس وفد من المنطقة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.    
ورداً على سؤال، جدد رئيس الجمهورية "التزام لبنان بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي"، مكرراً "ضرورة تطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وإزالة كل العراقيل التي تحول من دون ذلك".
وأشار إلى أن " قانون الموازنة لعام 2022 ينتظر إقراره في مجلس النواب الذي أعيد إليه قانون تعديل قانون السرية المصرفية ليصبح أكثر تطابقاً مع المعايير الدولية". 
وأكّد على "ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب قبل انتهاء الولاية الرئاسية في 31 أكتوبر المقبل".   
وأشار إلى "أهمية وجود حكومة كاملة المواصفات حائزة على ثقة مجلس النواب لتتمكن من تحمل مسؤولية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذر انتخاب الرئيس"، لافتاً إلى "ضرورة المحافظة على التوازن الوطني في كل الاستحقاقات الدستورية المرتقبة".
وعن المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أوضح الرئيس عون أن "تقدماً تحقق في هذا المجال"، معرباً عن أمله في "الوصول إلى اتفاق يمكّن لبنان من استثمار ثروته النفطية والغازية وانعكاس ذلك إيجاباً على الاقتصاد اللبناني".

أخبار ذات صلة
الجيش اللبناني: لن نتخلّى عن مسؤولياتنا تجاه بلدنا
باعوا ما يملكون ليهاجروا.. لكن البحر لم يمهلهم
المصدر: د ب أ
لبنان
ميشال عون
صندوق النقد الدولي
آخر الأخبار
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
عربي ودولي
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
اليوم 08:27
السمكة هي من نوع قرش "الغولبن"
دنيا
صياد يعثر على كائن بحري غريب
اليوم 09:44
من القارب المنكوب
عربي ودولي
86 قتيلاً في مأساة «القارب المنكوب» بسوريا
اليوم 12:37
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
الرياضي
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
اليوم 12:30
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©