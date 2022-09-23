السبت 24 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الكرملين يطمئن الروس بشأن إعلان التعبئة

جنود من الجيش الروسي
23 سبتمبر 2022 22:04

طمأنت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، الناس بشأن إعلان التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه لا حاجة لرد فعل "هستيري" على إعلان التعبئة الجزئية.
وأعلن بوتين، أمس الأول الأربعاء، أنه سيتم استدعاء ما لا يقل عن 300 ألف جندي احتياط للخدمة.
وترددت روايات، على نطاق واسع، عن رجال يحجزون على عجل رحلات ذهاب فقط أو يتوجهون إلى البلدان المجاورة مثل فنلندا وكازاخستان.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية "يمكن أن نفهم بطريقة أو بأخرى أنه في الساعات الأولى بعد الإعلان، وحتى في اليوم الأول، كان هناك رد فعل هستيري وعاطفي للغاية لأنه لم تكن هناك بالفعل معلومات كافية".
وأضاف بيسكوف أنه، في الأيام اللاحقة، وضعت الحكومة المزيد من المعلومات وأنشأت خطوطاً هاتفية ساخنة للإجابة على الأسئلة.
وكشفت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن الرجال الذين سيستبعدون من الإعلان.
وقالت الوزارة إن المتخصصين في التكنولوجيا الفائقة وتكنولوجيا المعلومات والموظفين في القطاع المالي والعاملين في وسائل الإعلام يجب ألا يتلقوا إشعارات تعبئة لأنهم يعملون في مهن "تحافظ على النظام".
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الخميس، أن نحو عشرة آلاف متطوع سجلوا للاستجابة للتعبئة حتى قبل أن تصلهم إشعارات استدعاء.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تكشف «المستور» في إيزيوم وتخرج 447 جثة
عبدالله بن زايد يلتقي لافروف في مقر الأمم المتحدة
المصدر: د ب أ
روسيا
الكرملين
تعبئة
أوكرانيا
آخر الأخبار
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
عربي ودولي
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
اليوم 08:27
السمكة هي من نوع قرش "الغولبن"
دنيا
صياد يعثر على كائن بحري غريب
اليوم 09:44
من القارب المنكوب
عربي ودولي
86 قتيلاً في مأساة «القارب المنكوب» قبالة سواحل سوريا
اليوم 12:37
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
الرياضي
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
اليوم 12:30
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©