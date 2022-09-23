الكرملين يطمئن الروس بشأن إعلان التعبئة

طمأنت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، الناس بشأن إعلان التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه لا حاجة لرد فعل "هستيري" على إعلان التعبئة الجزئية. وأعلن بوتين، أمس الأول الأربعاء، أنه سيتم استدعاء ما لا يقل عن 300 ألف جندي احتياط للخدمة. وترددت روايات، على نطاق واسع، عن رجال يحجزون على عجل رحلات ذهاب فقط أو يتوجهون إلى البلدان المجاورة مثل فنلندا وكازاخستان. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية "يمكن أن نفهم بطريقة أو بأخرى أنه في الساعات الأولى بعد الإعلان، وحتى في اليوم الأول، كان هناك رد فعل هستيري وعاطفي للغاية لأنه لم تكن هناك بالفعل معلومات كافية". وأضاف بيسكوف أنه، في الأيام اللاحقة، وضعت الحكومة المزيد من المعلومات وأنشأت خطوطاً هاتفية ساخنة للإجابة على الأسئلة. وكشفت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن الرجال الذين سيستبعدون من الإعلان. وقالت الوزارة إن المتخصصين في التكنولوجيا الفائقة وتكنولوجيا المعلومات والموظفين في القطاع المالي والعاملين في وسائل الإعلام يجب ألا يتلقوا إشعارات تعبئة لأنهم يعملون في مهن "تحافظ على النظام". كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الخميس، أن نحو عشرة آلاف متطوع سجلوا للاستجابة للتعبئة حتى قبل أن تصلهم إشعارات استدعاء.