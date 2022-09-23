الآلاف يتظاهرون في ألمانيا ضد تغير المناخ

تظاهر عشرات الآلاف من الألمان، اليوم الجمعة، في العديد من المدن الألمانية للمطالبة بإجراءات ضد التغير المناخي. واستجاب المتظاهرون، الذين كانت غالبيتهم من الشباب، لدعوة أطلقتها منظمة "أيام جمعة من أجل المستقبل" من أجل "إضراب مناخي" عالمي. ونظمت مسيرة في العاصمة برلين، حيث قالت الشرطة إن أكثر من عشرين ألف شخص تجمعوا في متنزه بالقرب من الحي الحكومي. وشارك الآلاف من المتظاهرين أيضا في التجمعات المماثلة في هامبورج والمدن الكبرى الأخرى. وخطط المنظمون لإقامة الاحتجاجات في أكثر من 250 مدينة في جميع أنحاء ألمانيا. وقد حظيت الدعوة بدعم العديد من جمعيات حماية الطبيعة والبيئة. كما نزل المتظاهرون إلى الشوارع في العديد من البلدان الأخرى. كانت هذه هي الدعوة الحادية عشرة للمنظمة للاحتجاج العالمي منذ إنشائها في عام 2018. وقالت لويزا نويباور، الناشطة الحقوقية في منظمة "أيام جمعة من أجل المستقبل"، في الحشد المتجمع في برلين "من يعتقد أنه لا يوجد مخرج، لا يبقى له إلا اليأس فحسب. وأما من يعرف أن هناك طريقة أخرى يمكن أن ينطلق ويتصرف، ونحن لدينا المعرفة، فعلينا أن نبدأ". يطالب حماة المناخ بالتوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن "تحول ملائم في وسائل النقل".