استطلاع يرجح فوز رئيس أسبق برئاسة البرازيل

صورة مجمعة للرئيس البرازيلي بولسونارو (يمين) ومنافسه لولا داسيلفا
23 سبتمبر 2022 20:07
أظهر استطلاع للرأي أن فرص الرئيس البرازيلي اليساري السابق لولا دا سيلفا بالفوز في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 2 أكتوبر تزداد. وفقا لاستطلاع الرأي، الذي أجراه معهد "داتافولها"، فقد حصل لولا (رئيس البرازيل من 2003 إلى 2010) على 47% من نيات التصويت مقابل 45% الأسبوع الماضي. وهكذا، زاد تقدمه على الرئيس جاير بولسونارو المرشح لفترة رئاسية ثانية من 12 إلى 14 نقطة وبقي الرئيس اليميني عند نسبة 33%. الفوز من الدورة الأولى ممكن إذا حصل المرشح على أكثر من نصف الأصوات المدلى بها. ومع هذا التعداد، حصل لولا على تأييد 50% من المستجوبين الذين اختاروا مرشحا. وقال أدريانو لورينو المحلل السياسي في مكتب الاستشارات "بروسبيكتيفا" إن هذه النتيجة لا تزال ضمن هامش خطأ في الاستطلاع (نقطتان مئويتان تقريبا) لكنها "تعطي شروطا مواتية لفوز من الدورة الأولى" للولا.