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ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار في العاصمة الأفغانية

قوات أمن تطوق مكان الانفجار في كابول
23 سبتمبر 2022 19:56

قالت  الشرطة إن سبعة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب أكثر من 40 في انفجار وقع بالقرب من مسجد في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الجمعة.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص.
والانفجار هو الأحدث في سلسلة انفجارات دموية استهدفت المساجد في الشهور الماضية، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن بعضها.
وقال  خالد زادران المتحدث باسم شرطة كابول "عندما هم الناس بالخروج من المسجد، وقع انفجار... كل الضحايا مدنيون".
وفي وقت لاحق، أكد زادران مقتل سبعة أشخاص من بينهم أطفال وأن 41 شخصا أصيبوا.
وقال مستشفى الطوارئ، الذي تديره منظمة إيطالية غير حكومية، إنه استقبل 14 من بين ضحايا الانفجار توفي أربعة منهم فور وصولهم.
وقع الانفجار في "وزير أكبر خان"، وهي منطقة كانت تستضيف مقرات السفارات الأجنبية ومكتب حلف شمال الأطلسي.
وكان المسجد هدفا لهجمات في السابق من بينها انفجار وقع في يونيو عام 2020 وأودى بحياة إمام المسجد وتسبب في إصابة بضعة أشخاص آخرين.

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المصدر: رويترز
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