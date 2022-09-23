ارتفاع عدد قتلى غرق مهاجرين قرب سوريا إلى 77

لقي 77 شخصاً على الأقل مصرعهم في كارثة غرق مركب يقلّ مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية. وعثرت السلطات السورية الخميس على عشرات الجثث قبالة مدينة طرطوس الساحلية، بينما أنقذ عشرون شخصاً، من ركاب المركب الذي أبحر من شمال لبنان، وراوحت التقديرات بشأن عدد ركابه بين 100 و150 شخصاً من اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين، من دون أن تتضح بعد ملابسات غرقه. وأعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش، في تصريحات للصحفيين نقلها التلفزيون السوري، أن الحصيلة ارتفعت إلى 77 حالة وفاة، فيما يتلقى 20 شخصاً، بينهم ثمانية في العناية الفائقة، العلاج في مستشفى الباسل في طرطوس. وتعد هذه أكبر كارثة من حيث عدد القتلى في قوارب الهجرة المنطلقة من لبنان.وترتفع حصيلة الضحايا تباعاً منذ الإعلان عن العثور على الجثث عصر الخميس. وأعلنت حصيلة سابقة، نشرت في وقت سابق اليوم الجمعة، مقتل 73 شخصاً. وكان المركب يقل، وفق التلفزيون السوري الرسمي، ما لا يقلّ عن 150 شخصاً غرق، ما يعني أن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين. ولا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة، وقد شارك فيها عناصر من البحرية السورية، وفق الغباش. وقال سليمان خليل، المسؤول في وزارة النقل السورية "نتعامل مع إحدى أكبر عمليات الإنقاذ، على مساحة تمتد على كامل الساحل السوري"، مشيراً إلى أن عمليات البحث مستمرة لكنها "تصبح أصعب مع مرور الوقت بسبب ارتفاع الأمواج". وعصر الخميس، عثر على شاب قرب السفن الراسية قبالة ميناء جزيرة أرواد السورية، فتم إرسال زورق إلى المكان، ليتم العثور بعدها على جثة طفل، قبل أن تبدأ "جثث الضحايا بالظهور"، وفق ما قال المدير العام للموانئ السورية سامر قبرصلي في بيان الخميس. وعُثر على غالبية الضحايا قبالة جزيرة أرواد وشواطئ طرطوس.