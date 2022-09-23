السبت 24 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تعلن استعادة مواقع في شرق البلاد

دبابة تنقل جنودا من الجيش الأوكراني
23 سبتمبر 2022 18:26

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، استعادة بلدة في منطقة دونيتسك بشرق البلاد ومواقع أخرى، تزامنا مع تنظيم استفتاءات في مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسيا.
وقال أوليكسي غروموف المسؤول في هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية للتلفزيون إن "الجيش الأوكراني استعاد ياتسكيفكا".
وتؤكد السيطرة على هذه البلدة، الواقعة على الضفة الشرقية لبحيرة "أوسكيل"، استمرار الهجوم المضاد الذي سبق أن أتاح لكييف استعادة السيطرة على آلاف الكيلومترات المربعة في منطقة خاركيف المجاورة.
وأوضح غروموف أن "الأوكرانيين استعادوا أيضا السيطرة على مواقع جنوب باخموت"، المدينة الرئيسة في منطقة دونيتسك والمستهدفة منذ أسابيع بهجمات.
يأتي ذلك تزامنا مع استفتاءات تشهدها مناطق في أوكرانيا، اليوم الجمعة، بشأن الانضمام إلى روسيا.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تكشف «المستور» في إيزيوم وتخرج 447 جثة
عبدالله بن زايد يلتقي لافروف في مقر الأمم المتحدة
المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
روسيا
دونيتسك
استفتاء
آخر الأخبار
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
عربي ودولي
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
اليوم 08:27
السمكة هي من نوع قرش "الغولبن"
دنيا
صياد يعثر على كائن بحري غريب
اليوم 09:44
من القارب المنكوب
عربي ودولي
86 قتيلاً في مأساة «القارب المنكوب» بسوريا
اليوم 12:37
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
الرياضي
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
اليوم 12:30
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©