أوكرانيا تعلن استعادة مواقع في شرق البلاد

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، استعادة بلدة في منطقة دونيتسك بشرق البلاد ومواقع أخرى، تزامنا مع تنظيم استفتاءات في مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسيا.

وقال أوليكسي غروموف المسؤول في هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية للتلفزيون إن "الجيش الأوكراني استعاد ياتسكيفكا".

وتؤكد السيطرة على هذه البلدة، الواقعة على الضفة الشرقية لبحيرة "أوسكيل"، استمرار الهجوم المضاد الذي سبق أن أتاح لكييف استعادة السيطرة على آلاف الكيلومترات المربعة في منطقة خاركيف المجاورة.

وأوضح غروموف أن "الأوكرانيين استعادوا أيضا السيطرة على مواقع جنوب باخموت"، المدينة الرئيسة في منطقة دونيتسك والمستهدفة منذ أسابيع بهجمات.

يأتي ذلك تزامنا مع استفتاءات تشهدها مناطق في أوكرانيا، اليوم الجمعة، بشأن الانضمام إلى روسيا. أخبار ذات صلة أوكرانيا تكشف «المستور» في إيزيوم وتخرج 447 جثة عبدالله بن زايد يلتقي لافروف في مقر الأمم المتحدة

المصدر: آ ف ب