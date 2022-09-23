أميركا تسعى لتأمين وسائل مكافحة كورونا لدول فقيرة

ذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن ستساعد في إنشاء مبادرة لتوفير الإمدادات الطبية الضرورية لمكافحة كوفيد-19. وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن مناقشة الخطط ليست علنية، أن الولايات المتحدة ستوسع نطاق برنامج "الفحص من أجل العلاج" في 10 دول لتوزيع الأدوية، حسبما أفادت تقرير صحفي اليوم الجمعة. وأوضح المسؤول أن الدول التي تدعم خطة العمل العالمية لمكافحة كوفيد- 19 ستتعهد بإنشاء آلية لتأمين الإمدادات مثل الكمامات والأكسجين، وتوزيعها بالإضافة إلى المواد الخام المطلوبة للتصدي للجائحة. وذكر المصدر نفسه أن من المقرر أن تعلن مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس- جرينفيلد أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستقدم أنظمة فحص مبكر من شأنها مساعدة الدول الأشد فقرا في تحديد المصابين بكوفيد- 19، في المجموعات السكانية التي تزداد فيها خطورة الإصابة، والتي تستحق الحصول على أدوية لإنقاذ حياتهم.